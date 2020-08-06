Правкомиссия по русскому языку проведет экспертизу орфографии и пунктуации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в четверг о создании правительственной комиссии по русскому языку, одной из задач которой будет экспертиза правил орфографии и пунктуации.

"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку", - сказал он на заседании кабинета министров. Мишустин напомнил, что такое поручение ранее давал президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия", - сообщил премьер-министр.

По его словам, "прежде всего, будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка". "В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - подчеркнул председатель правительства.

Мишустин отметил, что "важной частью работы комиссии должен быть вопрос повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием языка".

В мае сообщалось, что проект создания правительственной комиссии по русскому языку был разработан министерством просвещения во исполнение поручения главы государства о создании межведомственной структуры, на которую будет возложена экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил русской орфографии и пунктуации. Проект предполагал, что правительственная комиссия будет также заниматься выработкой эффективных и согласованных действий по реализации государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского, как государственного языка в РФ и по его продвижению за рубежом. В 2013-2018 гг. при правительстве действовал Совет по русскому языку. Сейчас существует президентский Совет по русскому языку.