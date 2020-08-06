Четвертый самолет МЧС России прибыл в Бейрут

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Бейрут, пострадавший от мощного взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Это четвертый спецрейс в Ливан.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"В аэропорту Бейрута в 11:07 мск совершил посадку самолет Ил-76. На его борту дополнительная группировка отряда "Центроспас" и специальная техника", - сказал представитель министерства.

МЧС планирует направить в Бейрут еще один борт.

Российские спасатели планируют приступить к работам в зоне чрезвычайной ситуации в ближайшее время. Для обследования завалов будут задействованы шесть кинологических расчетов отряда "Центроспас", в оказании помощи пострадавшим и разборе завалов будет задействовано более 120 сотрудников МЧС - это спасатели, врачи, психологи.