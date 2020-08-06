В Петербурге начали реставрацию "холодильника" времен Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) приступили к реставрации ледника первой половины XVIII века - деревянного помещения для хранения продуктов, который был найден в бывшем дворце Александра Меншикова (1673-1729). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Одна из наиболее интересных находок - деревянный ледник петровского времени. Сегодня уникальную постройку демонтировали и начали реставрировать. После консервации и восстановления объекта его планируют выставить в качестве музейного экспоната на том же месте, где он был обнаружен, на цокольном этаже здания", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, деревянная конструкция хорошо сохранилась. Ученые располагают сведениями, что продукты, которые в ней хранились, подавались на стол в том числе Петру Великому и его приближенным. "Температура в леднике была похожа на температуру в современных холодильниках, примерно 4-5 градусов выше нуля. Работал ледник следующим образом: весной в него складывали глыбы льда с Невы в виде параллелепипедов. После этого их накрывали досками или соломой. Затем поверх ставили скоропортящиеся продукты. За лето лед постепенно таял - вода стекала в специальный люк и уходила в землю. В холодное время необходимость в доставке льда пропадала и возвращалась уже весной", - отмечается в сообщении.

В распоряжении ученых оказался только один из венцов ледника - горизонтальных рядов деревянного сруба. Изначально конструкция была выше. Установить время постройки объекта удалось благодаря сохранившимся описям передачи усадьбы Меншикова во владения кадетского корпуса в 1732-1734 годах. Большая часть ледников, которые дошли до наших дней, относятся к значительно более позднему времени - XIX веку. В планах реставраторов и археологов - произвести в помещении, где был найден ледник, гидроизоляцию и представить объект в витрине уже в качестве музейного экспоната. Чтобы сохранить конструкцию, ее прежде всего нужно было разобрать, однако мокрое дерево потребовало особенно деликатного подхода. Некоторые фрагменты ледника стали мягкими, как пластилин. Поэтому реставраторы не могли просто брать их руками, им приходилось перемещать элементы конструкции на особую синтетическую поверхность. После разбора ледника его элементы погрузили в специально изготовленные ванны для временного хранения. Сейчас доски и бревна находятся в обычной воде с добавлением антисептика.

Для реставрации потребуется изготовление специальных ванн с регулируемым подогревом для выдерживания древесины в консервирующем составе. Предполагается, что процесс восстановления продлится не меньше года. После этого из бревен и досок конструкцию соберут заново. В общей сложности первый этап реставрации ледника, включающий разбор и погружение деталей в ванны, занял около десяти дней.

СПбГУ с 2019 года занимается реставрацией Наугольных палат дворца Александра Меншикова на Университетской набережной, переданных в 1730-х годах Первому кадетскому корпусу. За это время было обнаружено множество уникальных предметов XVIII и XIX века, представляющих большой интерес для ученых.