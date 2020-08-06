Кабмин выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Направим более 9 млрд рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и людям из группы риска", - сказал премьер.

По его словам, такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Кроме того, глава кабмина напомнил, что на июль и август были продлены установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи. "Для предоставления этих выплат за июль выделим около 5 млрд рублей", - добавил Мишустин.

Как указал председатель правительства, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в целом по стране стабилизируется, опасная работа медиков "не прекращается ни на минуту".