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Взрыв в порту Бейрута
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МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте

В ведомстве сообщили, что он начнет прием пострадавших в ближайшее время

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России развернули мобильный госпиталь в Бейруте для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

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"В районе стадиона сотрудники МЧС России развернули аэромобильный госпиталь, сейчас завершается установка необходимого оборудования", - сказал собеседник агентства. Госпиталь начнет прием пострадавших в ближайшее время. В его составе самые опытные врачи отряда "Центроспас", которые неоднократно спасали жизни в полевых условиях пострадавшим от катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

Госпиталь полностью автономен, в этом режиме он способен работать 30 дней. Амбулаторно он может принимать до 200 человек в сутки, его стационар рассчитан на 50 больных. В МЧС уточнили, что госпиталь располагает реанимационным, операционными, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции. Кроме того, госпиталь "Центроспаса" входит в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, который создается ВОЗ, для работы в зоне бедствий и катастроф. Первый опыт боевого применения госпиталя был во время войны в Югославии в 1999 году. Врачи тогда оперировали прямо под бомбежками самолетов НАТО.

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