Бригада НИИ детской хирургии и травматологии прибыла в Бейрут из Москвы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля направлена в Бейрут для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Уникальная педиатрическая бригада доктора Рошаля НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы направлена в Бейрут для оказания специализированной медицинской помощи детям и взрослым, тяжело пострадавшим от мощного взрыва в порту. Возглавил бригаду директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Валерий Митиш. В ее состав вошли еще шесть докторов института: реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги. Врачи прибыли в Бейрут сегодня бортом МЧС России", - сказали в пресс-службе.