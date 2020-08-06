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ДТП с участием Михаила Ефремова

Новый адвокат потерпевших по делу Ефремова работала с Пашаевым до его судимости

В ходе заседания Анна Бутырина неоднократно вступала в полемику с Эльманом Пашаевым

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый представитель потерпевших по делу Михаила Ефремова Анна Бутырина работала с адвокатом Эльманом Пашаевым до его судимости за обман клиентов. Об этом Бутырина рассказала корреспонденту ТАСС.

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"Я работала с Пашаевым до его судимости по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), потом ему заменили на ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). Дела были возбуждены по заявлению бывших клиентов Пашаева. Меня он также обманул", - утверждает Бутырина. Сам Пашаев подтвердил, что знаком с ней.

По словам Бутыриной, Пашаев сидел по своему делу в СИЗО, а позже был переведен под домашний арест. Как передает корреспондент ТАСС, в ходе сегодняшнего заседания по делу Ефремова Бутырина вошла в процесс и неоднократно вступала в полемику с Пашаевым, который отвечал ей крайне эмоционально.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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