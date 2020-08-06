Росздравнадзор выявил в Москве нелегальное производство лекарств "от коронавируса"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор обнаружил на Мосфильмовской улице в Москве нелегальное производство лекарств, якобы помогающего от коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба территориального органа ведомства по столице и Московской области.

Сотрудники ведомства провели контрольную закупку "в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице" и установили факт нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

"Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы. "Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы", - добавили в пресс-службе.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов, незаконное обращение прекурсоров и за нарушение лицензионных требований.