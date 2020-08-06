В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли очередное решение по смягчению ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.

"С 10 августа на Дону возобновляется работа предприятий общественного питания. Сегодня, 6 августа, донской губернатор Василий Голубев подписал об этом соответствующее постановление правительства Ростовской области", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что предприятия общепита смогут возобновить работу при условии строгого соблюдения всех санитарных норм, тщательной дезинфекции, обеззараживании воздуха ультрафиолетовыми облучателями, а также регулярном проветривании помещений.

Кроме того, с 10 августа в регионе возобновляется экскурсионная деятельность, в том числе пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек и автоэкскурсии с заполнением транспорта не более чем наполовину. При этом участники экскурсий должны использовать средства индивидуальной зашиты и соблюдать социальную дистанцию.

Документ также возобновляет с 1 сентября работу театров с заполнением залов наполовину. Эта же мера распространяется на кинотеатры, которые были открыты ранее. С 10% до 25% будет увеличена заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, отметили в пресс-службе.

Коронавирус в Ростовской области

Регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлены предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа учреждений культуры, плавательных бассейнов, аквапарков и аттракционов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе масочного режима. С 1 августа в регионе возобновили профилактические осмотры и диспансеризацию взрослого населения.

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлено 13 723 случая заражения, 11 005 человек выздоровели, 249 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.