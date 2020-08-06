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Пандемия COVID-19

Девять депутатов парламента Турции заразились коронавирусом

Пятеро из них находятся на домашнем лечении, а четверо были госпитализированы

АНКАРА, 6 августа. /ТАСС/. Девять депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) заразились коронавирусом нового типа и проходят курс лечения. Об этом сообщил в четверг спикер парламента Мустафа Шентоп.

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"Девять депутатов проходят курс лечения от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19. Лечение также проходят 35 работников парламента", - приводит его слова телеканал NTV.

Как уточнил Шентоп, "пятеро из них находятся на домашнем лечении, а четверо были госпитализированы".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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