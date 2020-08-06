{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Останкинская телебашня погаснет на час в знак траура по погибшим в Бейруте

Подсветку выключат 6 августа с 23:00 и до 00:00 7 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве будет выключена на час в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Шестого августа с 23:00 и до 00:00 седьмого августа Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Бейруте", - сказал собеседник агентства.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки человек числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
СМИ: в Гамбии ввели комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом
Президент Гамбии Адама Барроу заявил, что за неделю количество инфицированных увеличилась на 60%
Читать полностью