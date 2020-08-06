Ученые проверяют состояние вечной мерзлоты под топливохранилищем в Норильске

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к исследованию уровня промерзания почвы под топливным хранилищем ТЭЦ-3 Норильска в рамках Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

После утечки топлива на ТЭЦ-3 высказывались предположения, что причиной аварии могло стать таяние вечной мерзлоты, разрушение бетонного основания, лопнувшая емкость или колебания почвы, которые раскачали жидкость в хранилище.

"Сначала необходимо снять показатели термометрии в скважинах от 5 до 15 метров. Мерзлота имеет много характеристик, в том числе и температурные. Бывают низко- и высокотемпературные зоны, а также градиентные и безградиентные. Пока трудно говорить, какая здесь мерзлота. Мы сняли показатели с одной скважины. Там температура минус 3 градуса. Прежде, чем делать далеко идущие выводы нам надо исследовать и другие скважины", - рассказал заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков.

Ученые уже провели замеры температуры грунтов в шести скважинах на территории хранилища топлива. Мерзлотоведы собираются провести недельное наблюдение за температурой в скважинах. Также они изучат результаты бурения - по льдистости, по вещественному составу и другим параметрам, после чего дадут свою оценку ситуации и прогноз.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" (является владельцем ТЭЦ-3) большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарное, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков. Пробы отправятся в Академгородок Новосибирска, где начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.