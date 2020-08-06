Human Rights Watch призвала к проведению независимого расследования взрыва в Бейруте

ТАСС, 6 августа. Международные специалисты должны быть приглашены в Ливан для проведения независимого расследования обстоятельств мощного взрыва в порту Бейрута. С таким заявлением выступила в четверг правозащитная организация Human Rights Watch.

"Ливанские власти должны пригласить международных экспертов для проведения независимого расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута, опустошившего город, - отметили правозащитники. - Следствие должно установить причины и лиц, ответственных за произошедшее, а также рекомендовать меры для того, чтобы подобное не повторилось". Независимое расследование с участием международных специалистов, как указывается в заявлении, является лучшей гарантией того, что выяснение причин трагедии будет вестись объективно.

Вместе с тем, как подчеркнули в организации, правительству Ливана необходимо обеспечить всем пострадавшим свободный доступ к продуктам питания, воде и медицинскому обслуживанию. Кроме того, любая помощь, оказываемая ливанскому народу, должна распределяться на принципах беспристрастности и независимости. Особое внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых групп населения, включая детей, трудящихся мигрантов и беженцев, уточнили правозащитники.

"Разрушительные последствия этого взрыва будут ощущаться жителями Ливана еще долгие годы, - отметила представитель Human Rights Watch Ая Маджзуб. - Международные эксперты и международная финансовая поддержка будут иметь важное значение для обеспечения того, чтобы расследование было свободным от политического вмешательства, а пострадавшие получили необходимую помощь".

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что власти не считают необходимым участие международных специалистов в расследовании взрыва, поскольку уверены в компетентности ливанских следователей. В свою очередь оппозиционное ливанскому правительству суннитское движение "Аль-Мустакбаль" выступило за привлечение международных экспертов к расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте.