Финляндия вернула ограничения для въезжающих из Нидерландов, Бельгии и Андорры

ХЕЛЬСИНКИ, 6 августа. /ТАСС/. Финляндия приняла решение вернуть ограничения для въезжающих в страну из Нидерландов, Бельгии и Андорры из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского правительства.

"Правительство приняло решение вернуть контроль на внутренних границах в Шенгене между Финляндией и Нидерландами и Бельгией. Контроль на внешних границах возвращается для Андорры. По последним оценкам, в этих странах число случаев заражения [коронавирусом] начало расти. Ограничения вступят в силу 10 августа", - говорится в сообщении.

Теперь въезжающим в Финляндию из этих трех государств нужно будет находиться на двухнедельном карантине.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за последние сутки на 20, достигнув в четверг 7 532. С начала пандемии в стране зафиксирован 331 летальный исход. Согласно последним оценкам, в стране наблюдается некоторый рост числа заражений в сутки по сравнению с началом июля, больше всего случаев инфицирования выявляется сейчас среди молодежи.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - еще почти для 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами. Граница с РФ остается закрытой как минимум до 25 августа.

С 16 июня в стране отменено чрезвычайное положение, которое было введено в марте из-за пандемии, с 1 августа - разрешены мероприятия с участием более 500 человек и отменена рекомендация о переводе сотрудников на удаленную работу.