При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Ни один объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал в результате взрыва в порту ливанской столицы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе этой международной структуры, штаб-квартира которой находится в Париже.

"В зоне, затронутой взрывом, нет ни одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", - указали в пресс-службе. "С нашим бюро в Бейруте мы в настоящий момент оцениваем ущерб, который был нанесен музеям и национальным культурным объектам", - подчеркнули агентству в ЮНЕСКО. Здесь отметили, что гендиректор организации Одре Азуле "выразила слова соболезнования родственникам жертв этой трагедии и всему ливанскому народу". Она заверила, что международное учреждение "готово оказать всю необходимую поддержку в этот очень сложный для страны период".

Среди ливанских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - руины дворца Валида I и прилегающая к ним территория в городе Анджар, а также древний город Баальбек. Эти достопримечательности расположены в долине Бекаа.

Хранитель мирового наследия

ЮНЕСКО, созданная вскоре после окончания Второй мировой войны, сегодня играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций. Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский. На данный момент в ее состав входят более 195 государств и 9 стран на правах ассоциации.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включают представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты.