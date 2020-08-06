Участниками слета "ОстроVа-2020" на Сахалине станут около 1 тыс. человек

ТАСС, 6 августа. Около 1 тыс. человек примут участие в молодежном форуме "ОстроVа-2020", который состоится на Сахалине с 30 августа по 4 сентября. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.

"Всероссийский молодежный форум "ОстроVа-2020", который начнется на Сахалине в конце августа, посетит 1 тыс. участников со всех регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Проекты молодежи, обладающей экспертными знаниями, дадут дополнительные возможности для развития как Сахалина, так и России в целом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размер одного гранта может достигать 1,5 млн рублей. На победу могут рассчитывать проекты в рамках таких направлений, как студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, здоровый образ жизни, туризм, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и другие.

Работа на Форуме будет разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма, добавили организаторы.