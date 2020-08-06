Посольство РФ в Ливане рассказало о состоянии моряков с поврежденного взрывом судна

ТАСС, 6 августа. Российские моряки с поврежденного в результате взрыва в порту Бейрута танкера "Капитан Нагдалиев" находятся в безопасности. Об этом говорится в размещенном в Twitter сообщении посольства РФ в Ливане.

"В настоящее время российские моряки находятся на берегу, их безопасности ничего не угрожает. Остальная часть команды - граждане Азербайджана", - указали в диппредставительстве.

Как отмечается в сообщении, консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с членами экипажа судна, в частности со вторым помощником капитана и поваром. Посольство пояснило, что у компании-судовладельца есть задолженность перед моряками, в связи с чем экипаж отказывается возвращаться на родину.

"Капитан Нагдалиев" турецкой судоходной компании Palmali стоит в порту Бейрута с 12 мая в связи с решением судебных властей об аресте судна, которое ходит под мальтийским флагом. Как сообщил ТАСС в среду второй помощник капитана Дмитрий Гутковский, экипаж не получает зарплату уже несколько месяцев, а турецкий судовладелец не выходит на связь. Экипаж состоит из 12 человек - двух россиян и десяти граждан Азербайджана.

В результате прогремевшего 4 августа взрыва в порту Бейрута танкер получил небольшие повреждения: порвались швартовые, выбило дверь, есть повреждения на корпусе судна.

Ранее сообщалось, что взрывной волной в столице Ливана были уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.