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Пандемия COVID-19
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Россиянам разрешили въезд в Черногорию с 7 августа без ограничений

Аналогичное решение принято в отношении граждан Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины, Зимбабве
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© Гавриил Григоров/ТАСС

БЕЛГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Въезд российским туристам разрешен в Черногорию с 7 августа без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба черногорского кабинета министров.

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"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", - отметила пресс-служба в распространенном сообщении.

Ранее Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями Черногории принял решение включить Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию балканской республики. Ее правительство отметило, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории".

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за предыдущие сутки возросло на 50, число жертв увеличилось до 57. Больше всего заразившихся в столице страны Подгорице, в городах Биело-Поле, Никшич, Цетине, Бар, Котор, Ульцинь и ряде других. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представление о масштабах распространения вируса в стране.

На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

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ЧерногорияРоссияПандемия COVID-19
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