Врио главы Хабаровского края объявил "дегтяревский призыв" для покинувших регион жителей

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал вернуться в регион всех покинувших его ранее талантливых жителей.

"Я объявляю "дегтяревский призыв" - все хабаровчане, возвращайтесь! Предприниматели, талантливые люди - домой, в родную гавань. Есть, чем заниматься", - сказал он в четверг в эфире местного телеканала 6ТВ.

В начале недели Дегтярев представил нового заместителя председателя правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. Никонов работал начальником управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. Он хабаровчанин, закончил Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск), работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву.

"Я ему за это (за то, что согласился работать в правительстве края) очень благодарен, потому что он серьезно теряет в деньгах и комфорте, но хочет родине помочь", - сказал Дегтярев в эфире телеканала.

Он отметил, что поставил Никонову задачу сделать социальную сферу "дружелюбной".

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.