{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

Госпиталь МЧС России начал работать в Бейруте

Спасатели развернули его на стадионе менее чем за 12 часов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

"В 15:00 мск госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Он будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", - рассказали в МЧС.

Спасатели МЧС развернули госпиталь менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
Бахрушинский музей запускает акцию "Музей врачам"
Врачи и медработники Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных смогут бесплатно посетить Главный Дом Бахрушинского музея и все его филиалы вместе со своими детьми
Читать полностью