Еще 86 добровольцев привьют на втором этапе клинических испытаний вакцины от "Вектора"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Еще 86 добровольцев получат вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", на втором этапе клинических исследований. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На втором этапе, плацебо-контролируемом, в клиническое исследование предполагается ввести 86 добровольцев, из них плацебо получат 43", - говорится в сообщении.

Вакцину от коронавируса получили уже четыре добровольца из пяти. Вакцинация пятого будет проведена 8 августа. Затем через три дня дозу вакцины получат еще девять человек. В рамках первого этапа клинических исследований использование плацебо не предусмотрено, пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что все привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб у них не отмечено.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. В первом этапе клинических испытаний принимают участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их вводят в исследование по очереди, в режиме "стоп-тайм" с интервалом в 72 часа.