Бахрушинский музей запускает акцию "Музей врачам"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Театральный музей имени Бахрушина запускает акцию "Музей врачам", в рамках которой врачи и медработники Городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных смогут посетить музей бесплатно. Акция стартует 15 августа и продлится год, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Театральный музей имени А. А. Бахрушина открывает свободный вход для всех врачей и медработников Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных, которые смогут посетить Главный Дом Бахрушинского музея и все его филиалы вместе со своими детьми", - говорится в сообщении и уточняется, что акция продлится с 15 августа 2020 по 15 августа 2021 года.

Современники называли Бахрушиных "профессиональными благотворителями", в числе их деяний - строительство медицинских учреждений - родильных домов, клинических лабораторий, амбулаторий, бесплатных больниц для малоимущих, поддержка больных денежными пособиями. В пресс-службе отмечают, что исторические связи династии Бахрушиных с ГКБ имени братьев Бахрушиных продолжаются и сегодня.

Так, восстановлено название больницы, проводятся встречи с потомками Бахрушиных, музыкальные Бахрушинские вечера, художественные выставки художников из Зарайска (родины Бахрушиных) и др. Стены корпусов больницы украшают живописные портреты братьев Бахрушиных, сделанные на основе подлинников, сохранившихся в фондах Государственного исторического музея. Начата работа по восстановлению церкви при больнице.

Также по инициативе Бахрушинского музея воспитанники творческих коллективов "Детской школы искусств "Родник" Зарайска провели флешмоб #Спасибоврачам! на исторической территории государственного музея-заповедника "Зарайский Кремль", а юные зарайцы-участники "Бахрушинских кружков" записали специальный видеоролик с рассказом о Бахрушиных-благотворителях.

"Это искренняя благодарность нашим врачам, самоотверженно исполняющим благородную миссию помощи людям, а также напоминание посетителям музея следить за своим здоровьем", - добавляют в музее.