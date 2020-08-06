Переполненность больниц Бейрута из-за взрыва приведет к распространению коронавируса

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Ливан может столкнуться с ростом числа случаев заболеваемости новым коронавирусом вследствие переполненности госпиталей в Бейруте после взрыва в порту города. Такое мнение выразил в четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири.

"Нет сомнений в том, что коллективный иммунитет [к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа] в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до взрыва. Это будет иметь средне- и долгосрочные последствия для нашей страны. Госпитали по всему Ливану нуждаются в помощи", - заявил Абиад, высказывания которого приводит американская телекомпания CBS.

По его словам, в ближайшие 10-15 дней в стране может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.

Всего, по последним данным, с начала пандемии в Ливане зарегистрировано свыше 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 68 человек умерли.