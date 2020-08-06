Более 500 детей из Ненецкого автономного округа отдохнут в центре "Орленок" в этом году

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 6 августа. / ТАСС/. Более 500 детей из Ненецкого автономного округа (НАО) прилетят на девятую смену, которая начнется 10 августа, во всероссийский детский центр "Орленок" в Анапе. Об этом сообщил журналистам в четверг директор центра Александр Джеус.

Ранее "Орленок" первым из лагерей в России возобновил прием детей из различных регионов страны после пандемии. Центр принял детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Адыгеи, а также из субъектов, входящих в Арктическую зону РФ - Мурманской и Архангельской областей, Чукотского автономного округа, Якутии.

"У нас будет из НАО 501 ребенок. Мы уже провели три совещания, они прилетают тремя бортами, открывается чистая зона в аэропорту Краснодара, там будет проводиться их полная проверка, [в том числе] медицинская", - сказал Джеус.

Он добавил, что в аэропорту для осмотра детей будут использовать таможенную зону, которая в данный момент закрыта. После первичного осмотра дети на автобусах переедут на территорию центра, где также пройдут медицинские осмотры.

"Все остальные дети из Москвы и других регионов едут в центр поездами, это отработанная схема с РЖД. РЖД готовит специальных сотрудников, вагоны отдельные", - добавил директор центра.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого на сегодняшний день функционирует десять детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.