Проверку проведут в отношении самарской чиновницы после жалоб на закрытый проезд к Волге

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку в отношении чиновницы министерства строительства региона, на которую жалуются местные жители за перекрытый доступ к Волге. Об этом он написал в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.

"Получил от вас много обращений по поводу того, что сотрудница регионального Минстроя перекрыла доступ жителей к Волге. В отношении ее действий поручил провести проверку", - написал он.

По данным СМИ, речь идет о руководителе управления министерства строительства Надежде Веховой, чиновница проживает в доме на берегу Волги в Самаре, женщина незаконно перекрыла проезд к пляжу.