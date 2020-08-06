Дегтярев заявил, что хабаровчане из-за митингов просят власти навести порядок в городе

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Жители Хабаровска обращаются к властям с просьбой навести порядок в городе, где ежедневно проходят несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом врио губернатора Михаил Дегтярев сообщил в четверг во время программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым в эфире радиостанции "Вести ФМ" .

"Хабаровчане - они абсолютно разные. И там, где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого. И, действительно, в городе много недовольных граждан: они ко мне обращаются с просьбой навести, наконец, порядок в Хабаровске - надоедают эти сигналы, митинги", - сказал Дегтярев.

По его словам, каждый вечер в будни на акции выходят 20-30 человек, сигналят несколько машин. "Правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу, за что им - благодарность. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы - дело обычное", - добавил глава региона.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Правительство региона накануне сообщило, что за время акций их участникам выписали штрафы на общую сумму 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.