Петербургский дом национальностей открыл временный мемориал памяти жертв взрыва в Бейруте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Временный мемориал, посвященный памяти погибших в результате взрыва в Бейруте, и книгу соболезнований, в которой желающие могут записать слова поддержки в адрес народа Ливана, открыли в четверг в Санкт-Петербургском Доме национальностей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям.

"Петербуржцы и гости города смогут сделать запись в книге в течение трех дней с 9 до 20 часов. Впоследствии книга со словами поддержки петербуржцев будет официально направлена представителям Ливанской Республики", - сказали в комитете.

В фойе Дома национальностей размещены фотографии Бейрута, на которых город запечатлен до и после трагедии. Рядом со снимками и траурной книгой оставляют цветы. От имени правительства Петербурга и жителей города соболезнования народу Ливана выразил председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.