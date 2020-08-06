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Пандемия COVID-19

Эксперт: российские санатории готовы принимать граждан в условиях пандемии

Отдыхающие с пониманием относятся к обязательной термометрии в санаториях, отметил главный внештатный специалист Минздрава по санаторно-курортному делу Михаил Никитин

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские санаторно-курортные организации в условиях пандемии готовы принимать граждан и оказывать им качественные услуги. Об этом сообщил в четверг главный внештатный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.

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"Высокий потенциал наших санаторно-курортных организаций, подготовка медицинских кадров готовы в контексте пандемии принимать граждан и оказывать качественные услуги", - сказал он в ходе круглого стола в онлайн формате в ТАСС.

Никитин отметил, что отдыхающие с пониманием относятся к обязательной термометрии в санаториях и сами стараются соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Они также осознано подходят к выбору курорта, исходя из соображений безопасности по эпидемической ситуации.

"Основные цели стратегии развития нашего санаторно-курортного комплекса - это повышение доступности санаторно-курортного лечения, обеспечения развития лечебных местностей и курортов, эффективное использование природных лечебных ресурсов, реализация потенциала Российской Федерации в области оздоровительного туризма", - подчеркнул Никитин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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