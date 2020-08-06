ОНФ попросил власти остановить золотодобытчиков, работа которых угрожает амурским тиграм

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение в федеральные органы власти с просьбой прекратить работу золотодобытчиков, которая угрожает популяции амурских тигров в Хабаровском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

"Народный фронт направил письмо в Минприроды России и Роснедра с просьбой защитить амурских тигров, которые оказались под угрозой исчезновения из-за геологических работ в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в региональное отделение ОНФ в Хабаровском крае обратились общественники-экологи с призывом помочь сохранить популяцию амурского тигра. "На юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесет невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившейся исключительно на территории нашей страны", - отмечается в пресс-релизе.

По словам заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев, активисты предлагают ввести ограничения на подобные работы. "Для этого мы предлагаем установить для района бассейна верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор статус особо охраняемой природной территории федерального значения", - уточнил Бичаев.