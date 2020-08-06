В США за пособием по безработице с марта каждую неделю обращаются более 1 млн человек

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Число еженедельно обращающихся к властям с первичными заявками на получение пособий по безработице американцев уже на протяжении 20 недель не опускается ниже 1 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда Соединенных Штатов.

Так, на прошлой неделе за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны, несмотря на то, что в конце июля срок действия программы выплат дополнительного пособия по безработице подошел к концу. Тем не менее этот показатель ниже прогнозов экспертов, которые ожидали, что он составит 1,4 млн человек. Это может говорить об улучшении ситуации на рынке труда США.

Кроме того, на прошлой неделе за пособиями обратилось наименьшее число американцев с начала пандемии нового коронавируса и введения жестких ограничительных мер по борьбе с распространением инфекции. Так, с 19 по 25 апреля 3,84 млн американцев обратились за выплатой такого пособия, с 17 по 23 мая - 2,1 млн человек. Пик пришелся на конец марта, когда этот показатель составил 6,9 млн человек. Специалисты прогнозировали, что уже в июле показатель опустится ниже миллиона, однако в начале прошлого месяца он начал расти, и только в конце июля сократился. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч. 14 августа будут опубликованы данные по уровню безработицы за июль. Ожидается, что этот показатель составит примерно 10%.

31 июля истек срок действия программы еженедельной выплаты дополнительного федерального пособия по безработице в размере 600 долларов в связи с последствиями вызванного новым коронавирусом экономического кризиса. Его получали около 30 млн американцев. Новую программу выплат, которая должна войти в очередной пакет стимулирующих мер, до сих пор не могут согласовать Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе США.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.