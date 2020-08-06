Калужской станции скорой помощи передали 10 реанимобилей для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 6 августа. Станция скорой помощи Калужской области получила 10 реанимобилей в рамках поддержки региона в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства области.

"Автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился новыми реанимобилями. 10 реанимобилей класса "С" приобретены за счет средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Шесть автомобилей Ford и четыре УАЗа повышенной проходимости оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что в ближайшее время в регион поступят еще 22 машины. "От того, насколько профессионально с точки зрения кадров и серьезно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое. <...> Уверен, что эти реанимобили помогут вам оказывать необходимую помощь жителям нашего региона", - сказал он, обращаясь к медикам, отметив, что постоянное обновление автопарка необходимо, так как нагрузка на скорую помощь в условиях пандемии возросла.

К 6 августа в Калужской области выявлены 7 390 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального штаба, 6 111 выздоровели, 56 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 18,8 млн человек, более 707 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.