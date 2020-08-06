Финляндия продлила ограничения на границе, в том числе для России, до 8 сентября

"Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем действующее решение [об ограничении передвижения через границу] необходимо продлить до 8 сентября", - говорится в сообщении. Ранее ограничительные меры действовали до 25 августа.

ХЕЛЬСИНКИ, 6 августа. /ТАСС/. Финляндия продлила действие ограничений для въезда в страну, в том числе из России, до 8 сентября из-за ситуации с новым коронавирусом в мире. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского правительства.

Сняты ограничения могут быть только для стран, где число случаев заражения составляет 8 на 100 тыс. человек за последние две недели. В аэропортах для граждан стран, с которыми Финляндия еще не открыла границы, будет возможность транзита и, кроме того, в Финляндию смогут приехать, независимо от национальности, члены семей финских граждан: речь здесь идет только о супругах и несовершеннолетних детях, а также родителях несовершеннолетних детей.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 20, достигнув в четверг 7 532. С начала пандемии в стране зафиксирован 331 летальный исход.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению инфекции. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - еще почти для 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами. Однако затем Финляндия вернула ограничения для Австрии, Андорры, Бельгии, Нидерландов, Словении и Швейцарии и еще ряда стран из-за роста числа заражений в них.