В ГД внесли законопроект о праве сельхозорганизаций заключать договоры о целевом обучении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин внес в четверг в Госдуму законопроект о праве организаций, признанных сельскохозяйственными товаропроизводителями, заключать договоры о приеме на целевое обучение в вузе за счет бюджета. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Сенатор предлагает закрепить в законе "Об образовании в РФ" право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета в пределах установленной квоты в том числе посредством заключения договора с организациями, признанными сельхозпроизводителями.

"Реализация права на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования посредством заключения договора с организациями, признанными сельскохозяйственными производителями, будет способствовать притоку высококвалифицированных кадров в сферу сельского хозяйства", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект также предлагает наделить студентов вузов правом бесплатно проходить обучение по программам профессиональной подготовки, касающимся рабочих профессий и должностей служащих, сегодня в законе такие нормы отсутствуют. При этом такое обучение предоставляется бесплатно в ходе образовательных программ среднего общего и среднего профессионального образования.

Как отмечает автор инициативы, нововведение позволит студентам вузов на бесплатной основе получать дополнительную квалификацию.