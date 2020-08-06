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Пандемия COVID-19
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Всероссийские проверочные работы планируют провести в школах с 14 сентября по 12 октября

Проверку знаний проведут среди учеников пятых, шестых, седьмых и восьмых классов
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© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на начало нового учебного года, планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября, следует из письма Рособрнадзора, опубликованного в четверг.

"Период проведения - с 14 сентября по 12 октября", - говорится в документе. 

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Отмечается, что проверочные работы планируется провести среди учеников пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. У девятых классов - в режиме апробации. Работы должны быть проведены согласно утвержденному графику на 2-4 уроках по решению школы. Также школа сама должна выбрать день в указанный период, когда проводить итоговые контрольные.

Из письма следует, что проверочные работы помогут определить пробелы в знаниях школьников для корректировки рабочих программ по учебным предметам. Проверка знаний пройдет по программе предыдущего года обучения.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

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РоссияПандемия COVID-19
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