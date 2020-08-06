Собчак оштрафовали за участие в акции в поддержку Сафронова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы в четверг оштрафовал Ксению Собчак на 20 тысяч рублей из-за пикетов в поддержку Ивана Сафронова, признав ее виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Собчак виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП.) и назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб.",- сказали в суде.

По части 5 статьи 20.2 КоАП ей грозил административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Серия одиночных пикеты в поддержку Сафронова начались 7 июля, после того, как он был задержан сотрудниками ФСБ. Они проходили в основном у здания ФСБ на Лубянке. Люди, среди которых много журналистов, стояли либо с плакатами в поддержку Сафронова, либо в футболках с принтом, призывающим отпустить журналиста. Ежедневно сотрудники полиции проводили задержания пикетчиков. Среди задержанных были главред издания "Холод" Таисия Бекбулатова, экс-журналистка "Коммерсанта" Арина Бородина, телеведущая Ксения Собчак, главный редактор Telegram-канала "База" Никита Могутин и журналистка RT Мария Баронова.