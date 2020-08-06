В Петербурге с 8 августа возобновляются работа парков, аттракционов и массовые мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга разрешили с 8 августа проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, а также работу парков и аттракционов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

"С 8 августа возобновляется работа парков аттракционов, расположенных под открытым небом. Посетители допускаются в эти парки при соблюдении определенных требований", - сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, на территории парка посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением нахождения непосредственно на аттракционе. Между посетителями и работниками парка - на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей - должен быть установлен защитный экран. Необходимо обеспечить соблюдение дистанции между работниками и посетителем не менее 1,5 м, в том числе путем нанесения специальной разметки. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости.

Также с 8 августа снимается запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 м.

В четверг также Ленинградский зоопарк объявил, что с 8 августа возобновляет работу павильон "Экзотариум". В нем живут крокодилы, черепахи, хамелеоны, жабы Ага и другие рептилии и амфибии.

Ранее в Петербурге был реализован первый этап снятия ограничений. В городе ограниченно заработали рестораны и торгово-развлекательные комплексы. Кроме того, с 27 июля в городе работают музеи, разрешено посещение парков и лесов, а также тестовые поездки в автосалонах.

В новость внесены изменения (17:34 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.