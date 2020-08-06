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Пандемия COVID-19

Рост числа заражений в Крыму и Краснодарском крае. Главное о коронавирусе за 6 августа

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 871 894 случая заражения, из них новых — 5267. За сутки умерли 116 человек, за весь период — 14 606.
  • В Крыму выявлено 39 новых заразившихся, в  Краснодарском крае — 125, это максимумы для обоих регионов. В Крыму среднесуточная заболеваемость за последние две недели возросла примерно на 60%, на Кубани за время туристического сезона (с 21 июня) число инфицированных увеличилось на 66%. 
  • В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста числа заразившихся.
  • Всероссийские проверочные работы, которые были перенесены на начало нового учебного года, планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября.
  • В Петербурге с 8 августа возобновляются массовые мероприятия, работа парков и аттракционов.
  • Черногория разрешила россиянам въезд с 7 августа без ограничений.
  • В Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа.

Москва

  • Всего зафиксировано 245 468 случаев заражения, из них новых — 684. Среднее число новых случаев более месяца стабильно низкое.

Мир

  • Всего зафиксировано более 18,8 млн случаев заражения, умерли более 707 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах.
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Пандемия COVID-19
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