Рост числа заражений в Крыму и Краснодарском крае. Главное о коронавирусе за 6 августа

Россия
- Всего зафиксировано 871 894 случая заражения, из них новых — 5267. За сутки умерли 116 человек, за весь период — 14 606.
- В Крыму выявлено 39 новых заразившихся, в Краснодарском крае — 125, это максимумы для обоих регионов. В Крыму среднесуточная заболеваемость за последние две недели возросла примерно на 60%, на Кубани за время туристического сезона (с 21 июня) число инфицированных увеличилось на 66%.
- В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста числа заразившихся.
- Всероссийские проверочные работы, которые были перенесены на начало нового учебного года, планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября.
- В Петербурге с 8 августа возобновляются массовые мероприятия, работа парков и аттракционов.
- Черногория разрешила россиянам въезд с 7 августа без ограничений.
- В Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа.
Москва
- Всего зафиксировано 245 468 случаев заражения, из них новых — 684. Среднее число новых случаев более месяца стабильно низкое.
Мир
- Всего зафиксировано более 18,8 млн случаев заражения, умерли более 707 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах.