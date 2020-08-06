Папа Римский назвал аморальным обладание ядерным оружием

ТАСС, 6 августа. Папа Римский Франциск в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, назвал аморальным обладание ядерным оружием и призвал от него отказаться. Об этом в четверг сообщил новостной портал Adnkronos.

"Для процветания мира необходимо, чтобы каждый отказался от оружия, особенно такого мощного и разрушительного, как ядерное, которое может парализовать и разрушить города и целые страны, - говорится в послании понтифика, направленном в адрес администрации Хиросимы. - Использование атомной энергии в военных целях аморально, как аморально и обладание ядерным оружием".

В ноябре 2019 года Папа Римский совершил апостольскую поездку в Японию. Ее главной темой стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Франциск побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности его использования.

Атомная бомбардировка

6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения. Город был полностью стерт с лица земли.