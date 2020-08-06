Телеканал "Царьград" обратился в Генпрокуратуру в связи с удалением аккаунта на YouTube

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Телеканал "Царьград" и правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению заблокированного аккаунта телеканала на YouTube. Текст обращения опубликован в четверг на официальном сайте ВРНС.

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Как говорится в сообщении Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Телеканал "Царьград" совместно с правозащитным центром Всемирного русского народного собора направил обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных средств массовой информации, аккаунты которых удалил YouTube. Документ также адресован Министерству иностранных дел Российской Федерации, Роскомнадзору и Россотрудничеству", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что удаление аккаунта было проведено вопреки условиям существующего лицензионного соглашения и правил делового оборота. В частности, говорится о том, что "хранение информации на территории, являющейся как юрисдикцией США, так и за пределами этой страны, зарегулировано национальным законодательством стран размещения серверов, дополняется положениями соглашения, на основании которого предоставляется услуга по размещению контента". По мнению телеканала, своими действиями руководство компании нарушило как законодательство страны своего пребывания, так и законодательство страны-распространителя информации.

В тексте также подчеркивается, что "соглашение о размещении информации было заключено с одной организацией - Google LLC, а решение об удалении аккаунта принято другой - Google International, а в условиях пользования такой возможности для прекращения предоставления услуги не предусмотрено".

В "Царьграде" подчеркнули, что корпорация Google нарушила ряд международных нормативных актов, в том числе Всеобщую декларацию прав человека в части прав на свободу информации и выражение своего мнения, Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему, а также Конвенцию о международном праве опровержения. "Таким образом, в отношении телеканала "Царьград" и общества "Двуглавый орел" нарушены положения перечисленных нормативных актов, в связи с чем просим защитить права российских журналистов и принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных СМИ и возмещению ущерба", - добавляется в тексте обращения.