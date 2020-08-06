В 45 департаментах Франции объявлена "оранжевая" тревога из-за жары

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Жаркая погода установится на большой части европейской территории Франции, местами столбики термометров перешагнут отметку в 40 градусов по Цельсию. На фоне такого прогноза национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в 45 департаментах страны.

"Вслед за пятничным температурным пиком на юго-западе в регионе Пеи-де-ла-Луар на большой части территории Франции ожидается затяжной период жары, в том числе и в ночное время", - говорится сообщении на сайте организации.

В пятницу в Пеи-де-ла-Луар и Аквитании, а также на большой части Окситании местами ожидается до 41-42 градусов тепла. В департаментах других регионов, где была объявлена "оранжевая" тревога, температура воздуха днем ожидается от 34 до 38 градусов по Цельсию.

В Париже в пятницу и субботу ожидают до 39 градусов тепла, ночью - до 22-24 градусов. Волна жары продержится до среды или четверга следующей недели, когда температуры должны пойти на спад, в том числе на фоне ожидающихся дождей.