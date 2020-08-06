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Пандемия COVID-19

В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста заразившихся коронавирусом

За последние сутки на Кубани выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом, рост заболевших связывают с несоблюдением правил индивидуальной защиты со стороны жителей и гостей региона

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Сочи усилили мониторинг за ношением масок и соблюдением социальной дистанции из-за роста числа новых заразившихся коронавирусом в регионе. При этом в настоящее время на курорте наблюдается пик туристического сезона, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

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В краевом оперативном штабе в четверг сообщили о 125 новых случаях заражения коронавирусом на Кубани, что стало новым рекордом суточного прироста заразившихся за все время пандемии. Данный факт связывают с несоблюдением правил индивидуальной защиты со стороны жителей и гостей региона и увеличением охвата тестирований.

"Работа мониторинговых групп в Сочи усилена с 5 августа по поручению главы города Алексея Копайгородского. Она ведется по нескольким направлениям", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в Сочи ежедневно проводятся рейды на объектах санаторно-курортной отрасли, потребительской сферы и услуг, в частности это касается всех пляжей, ресторанов, магазинов, кафе и торговых центров. "Отдельным стратегическим направлением по усилению масочного режима и соблюдению социальной дистанции в Сочи является общественный транспорт, железнодорожный и автовокзалы, а также аэропорт. Кроме этого сотрудники администрации города контролируют предприятия финансовых услуг на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности", - добавили в пресс-службе.

С открытия летнего курортного сезона в Сочи побывали около 680 тыс. туристов. Сейчас одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. На курорте продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек в соответствии с действующим режимом повышенной готовности, который по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продлен до 21 августа.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19
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