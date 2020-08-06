Трутнев поручил создать на базе курорта "Эльбрус" рекреационный центр мирового уровня

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным властям подготовить дорожную карту по созданию на базе горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии рекреационного центра мирового уровня.

Заявление на данный счет Трутнев сделал в беседе с журналистами после совещания в республике. Вице-премьер прибыл в регион в четверг в ходе первой рабочей поездки на Северный Кавказ, который вошел в сферу его полномочий в новом составе кабмина.

"Считаю, что это наш долг перед будущими поколениями: мы обязаны сделать на базе "Эльбруса" центр горнолыжного отдыха мирового уровня. Там есть значительное количество таких важных действий, которые должны осуществить прежде всего федеральные министерства и ведомства. Я попросил подготовить дорожную карту, и постараемся это сделать как можно быстрее", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что необходимо обеспечить прозрачную процедуру торгов на участки курорта. "Должны быть прозрачные процедуры торгов, чтобы все понимали, что вот эти участки они продаются совершенно прозрачно, не по принципу - кто больше понравился или еще что-то, а вот кто победил на торгах. Тогда мы создадим такую последовательность, когда с каждым новым пришедшим инвестором инвестиционная привлекательность этой территории будет расти, она не может не расти, здесь все условия для этого существуют", - отметил Трутнев, подчеркнув, что над эти предстоит "хорошо поработать".

Туристическая инфраструктура

Трутнев отметил, что развитие курорта должно проходить при поддержке местных жителей. "Это тоже обязательно, потому что, если развитие курорта не будет пользоваться поддержкой местного населения, если они не будут понимать, что это для них, что это их рабочие места, приток туристов, который принесет им работу и деньги, у нас тоже ничего не получится", - подчеркнул он.

Вице-премьер считает, что в нижней зоне горнолыжного курорта "Эльбрус" нужно создать сувенирный городок с единым архитектурным оформлением, где жители будут продавать сделанную своими руками продукцию.

"Если мы просто сейчас допустим хаотичное строительство в нижней зоне, то никто из серьезных инвесторов сюда не придет, потому что они скажут: тут некрасиво, неправильно и нам не нравится. Поэтому нам нужны хорошие красивые архитектурно-планировочные решения, вписанные в ландшафт. Мы должны построить хороший такой сувенирный городок, красивый, удобный и предложить всем людям, которые сейчас там работают и торгуют за условную плату арендовать эти киоски, переехать туда и спокойно продолжать свою работу", - сказал он.

По его словам, сейчас там расположены разрозненные ларьки и киоски, которые не имеют единого стиля. "Вся эта продукция нужна, то есть это все для туристов интересно, но, конечно, лучше все это реализовывать не в киосочках всяких, а лучше создать нормальные условия. Это небольшие деньги, мы эти деньги точно найдем, определимся: или мы это сделаем за счет Корпорации [развития] Северного Кавказа, или мы это сделаем за счет региона, у нас тут свои будут взаиморасчеты с регионом. Решим, точно найдем", - подчеркнул вице-премьер.

Глава республики Казбек Коков отметил, что превращение "Эльбруса" в центр отдыха мирового уровня позволит привлечь туристов, что положительно скажется на экономике региона. "Те задачи, которые определены руководством страны, то видение развития этого курорта, оно сегодня нам позволит, при правильной реализации запланированных мероприятий, создать курорт международного уровня. Это туристы, это доходы для населения, это доходы бюджета, это улучшение качества жизни и жителей республики, и, конечно же, что радует, что больше наших жителей, граждан Российской Федерации, будут отдыхать у нас на Эльбрусе", - сказал он.

Курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.