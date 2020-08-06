На стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, и шесть из них находятся на продвинутой стадии - проходят клинические испытания. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен. Его выступление транслировалось в YouTube.

"У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания", - сказал он.

Гендиректор высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как "общественное благо".