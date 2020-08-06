В России пользователи Instagram Reels смогут только смотреть видео без музыки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пользователи Instagram Reels в России пока смогут только смотреть видео, причем без музыки. Об этом журналистам сообщил в четверг представитель компании Facebook, владеющей Instagram, в РФ.

"Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку", - уточнил представитель компании.

Россия входит в число стран, где у Facebook нет прав на использование музыки. "Люди в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки, не смогут создавать контент Reels", - добавили в Facebook.

Facebook объявила о запуске Instagram Reels - аналога китайского приложения TikTok - 5 августа. Пользователи смогут создавать и просматривать в Instagram 15-секундные ролики, используя разные инструменты монтажа и аудио из каталога треков. Как и в TikTok, видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей.