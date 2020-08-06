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В МГУ заявили, что задержание экс-проректора Гришина не связано с его работой в вузе

В вузе подтвердили, что Алексей Гришин уволился 28 июля

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Гришин, задержанный по подозрению в преднамеренном банкротстве, уволился из вуза 28 июля по собственному желанию. Его задержание не связано с его работой в университете, заявили в четверг ТАСС в пресс-службе МГУ.

"28 июля 2020 г., по окончании отпуска, он был уволен из Московского университета по собственному желанию. Информация последних дней о прежней трудовой деятельности А. В. Гришина в других городах и в других организациях не имеет отношения к Московскому университету", - сказали в пресс-службе.

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