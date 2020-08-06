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На севере Китая зафиксировали вспышку чумы

Один человек умер от кишечной формы чумы, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с ним
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© AP Photo/Sam McNeil, архив

ТАСС, 6 августа. Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна (уезда - прим. ТАСС) Дархан-Муминган, расположенного в городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Как сообщает в четверг комитет здравоохранения Баотоу, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим.

На территории хошуна введен режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы, он будет действовать до конца 2020 года, говорится на сайте комитета.

В степной зоне в северной части Китая, а также в соседней Монголии иногда выявляют случаи заражения чумой. Зачастую это происходит из-за того, что местные жители время от времени употребляют в пищу мясо грызунов, что может привести к заражению чумой, поскольку эти животные являются переносчиками данного инфекционного заболевания.

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Китай
Пандемия COVID-19
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