Шестой президент ФИДЕ Илюмжинов открыл шахматный клуб в Волгоградском госуниверситете

ВОЛГОГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Шестой президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов открыл в четверг шахматный клуб в Волгоградском государственном университете (ВолГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В рамках поездки в Волгоград шестой президент Международной шахматной федерации, российский государственный и политический деятель Кирсан Илюмжинов посетил Волгоградский государственный университет и принял участие в торжественной церемонии открытия шахматного клуба в университете", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в ВолГУ Илюмжинов побывал также в Центре общественной дипломатии, который аккумулирует всю деятельность по продвижению позитивного имиджа города-героя Волгограда на международном уровне, посетил уникальный центр русского языка и культуры - "Русский фонд" и познакомился с деятельностью Дома научной коллаборации имени З.В. Ермольевой.

"В нашем Доме научной коллаборации есть много возможностей для детского творчества школьников нашего региона, и сегодня мы открываем один из главных клубов - шахматный. Это игра, которая совмещает спорт и науку, развивает логическое мышление, настойчивость, умение принимать решения и даже признавать свое поражение. Мы благодарны Кирсану Илюмжинову, что он согласился стать ментором и почетным руководителем нашего нового шахматного клуба", - привел собеседник агентства слова врио ректора Аллы Калининой.

Илюмжинов и Калинина перерезали символическую ленту, а также подписали соглашение об открытии нового клуба. В трехсторонней церемонии подписания соглашения также приняла участие выпускница ВолГУ, директор волгоградского шахматного центра Анастасия Гурова. После церемонии открытия было сыграно четыре шахматных партий, которые проходили параллельно. Кирсан Илюмжинов сыграл одновременно с юными шахматистами Волгограда и представителями ВолГУ.

"Было очень напряженно, что лишний раз доказывает, что шахматы - это действительно спорт. Шахматный клуб в ВолГУ имеет большие перспективы развития. Сегодня я познакомился с работой Центра общественной дипломатии университета, я и сам дипломат, и могу сказать, что игра в шахматы схожа с дипломатическими переговорами. Нужно просчитывать ходы, как свои, так и оппонента. Я благодарен руководству Волгоградского государственного университета за приятную миссию, начало положено, будем работать", - сказал Илюмжинов.