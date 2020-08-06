Лукашенко признался, что был трудным ребенком

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в детстве был трудным ребенком. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, что состоял даже в школьной банде и был поставлен на учет в детскую комнату милиции.

"У нас в школе была такая банда ребят, которые переворачивали скамейки, - поведал Лукашенко. - Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку".

"Для воспитания меня сразу на учет в детскую комнату милиции [поставили], - продолжал он. - Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то что это было неприятно, я этого побаивался немножко, и мне очень было плохо из-за [реакции] матери".

Лукашенко дал интервью Гордону в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов в стране, в которых участвуют еще четыре кандидата от оппозиции.