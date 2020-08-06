Лукашенко рассказал, что ходит в церковь, но не делает это напоказ

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в молодости читал лекции по атеизму, а теперь считает себя верующим человеком и посещает церковь, но не делает это напоказ. Об этом он в четверг рассказал в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Все мы верующие, - сказал он. - Я там, где мой народ. Постоянно в церковь хожу. Я уважаю свою веру, но не делаю это напоказ. Я никогда напоказ этого не выставлял".

При этом Лукашенко рассказал, что, учась на историческом факультете, окончил школу лекторов и читал лекции по атеизму.