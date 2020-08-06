Российских врачей наградили медалями за помощь в борьбе с коронавирусом в Казахстане

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские медики, которые были направлены по поручению Минздрава РФ в Казахстан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, награждены высшей отраслевой наградой республики - медалью "За вклад в развитие системы здравоохранения". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Всего наградой отмечены 28 российских специалистов. Среди них инфекционисты, анестезиологи, кардиологи и пульмонологи, которые в течение месяца оказывали консультативно-диагностическую поддержку медикам Нур-Султана и других регионов Казахстана. Медали и благодарственные письма за эффективную работу в борьбе с инфекцией вручил первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов. Казахская сторона выразила российским врачам теплые слова благодарности "за своевременно оказанное содействие республике на пике вспышки пандемии и вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российские специалисты также провели ряд онлайн-семинаров для местных врачей различных специальностей по вопросам применения отечественного опыта на территории Республики Казахстан.